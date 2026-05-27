Olanda, Koeman scioglie le riserve. Quanta Serie A nelle sue scelte

27/05/2026 | 14:51:47

Koeman ha da poco reso ufficiali i nomi dei 26 calciatori che prenderanno parte alla Coppa del Mondo. Tanti i rappresentati della Seria a per gli Orange, Dumfries, De Roon e Koopmaniers, ma sopratutto Malen, protagonista di un incredibile finale di stagione, che ha acceso il dibattito su dove verrà posizionato nel fronte d’attacco. Anche tante vecchie conoscenze del nostro campionato tra cui: Reijnders e Lang

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Sven Botman (Newcastle United), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Spurs), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Mats Wieffer (Brighton)

Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marsiglia)

Attaccanti: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)

Foto: Twitter Olanda