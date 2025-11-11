Olanda, Koeman convoca anche Emegha: Weghorst in dubbio con la Polonia

11/11/2025 | 13:10:04

La Federcalcio olandese ha annunciato la convocazione di Emmanuel Emegha da parte del Ct Ronald Koeman, alla luce delle condizioni fisiche di Wout Weghorst, che rischia di dover saltare il match contro la Polonia.

Questo il comunicato della federazione:

“Il Ct Ronald Koeman ha aggiunto Emmanuel Emegha alla squadra nazionale olandese. La convocazione dell’attaccante dell’RC Strasbourg è dovuta alle condizioni fisiche di Wout Weghorst. Il giocatore dell’Ajax non è al completo e i prossimi giorni determineranno la sua disponibilità contro la Polonia di venerdì.

Per il ventiduenne Emegha, che questa mattina si presenterà allo Zeist, questa è la prima convocazione nella nazionale olandese.

La nazionale olandese affronterà la Polonia allo stadio PGE Narodowy di Varsavia venerdì 14 novembre, a partire dalle 20:45. Con sei partite giocate e 13 punti – tre in meno dei Paesi Bassi – la Polonia è al secondo posto nel Gruppo G. Lunedì 17 novembre, la squadra di Ronald Koeman concluderà la fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali con una partita casalinga contro la Lituania. La partita si giocherà alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, con calcio d’inizio alle 20:45″.

Foto: Instagram Olanda