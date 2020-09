Olanda-Italia: le formazioni ufficiali

Sono sette i cambi operati da Roberto Mancini tra la sfida con la Bosnia e quella di questa sera contro l’Olanda: in difesa giocano Chiellini, Spinazzola e D’Amborsio. A centrocampo esordio in Nazionale per Locatelli. Davanti spazio a Immobile con Zaniolo e Insigne ai lati.

OLANDA (4-3-3): Cilessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Van de Beek, De Jong; Wijnaldum, Depay, Promes. CT: Dwight Lodeweges.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Insigne. Allenatore.

Foto: Twitter Vivo Azzurro