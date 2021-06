Olanda, infortunio grave per De Jong. L’attaccante lascia il ritiro

Luuk de Jong è costretto a lasciare il ritiro della nazionale olandese. Come riportato dal sito ufficiale della Federazione, l’attaccante del Siviglia si è infortunato al legamento interno del ginocchio sinistro durante l’allenamento di martedì. Di conseguenza, non potrà più giocare per l’Olanda in questo Europeo. I regolamenti UEFA non offrono la possibilità di chiamare un sostituto in questa fase della fase finale. Con la perdita di Luuk de Jong, la selezione di Frank de Boer è ancora composta da 24 giocatori. La nazionale olandese giocherà l’ottava finale di EURO2020 a Budapest domenica prossima alle ore 18.

Luuk de Jong will leave our camp because of a knee injury. Get well soon, @LuukdeJong9! 🧡 📝🇳🇱 https://t.co/Dq7ozH8wYf. — OnsOranje (@OnsOranje) June 23, 2021

FOTO: Twitter OnsOranje