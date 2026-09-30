Olanda: il difensore del Tottenham van Hecke lascia il ritiro. Il comunicato
30/09/2026 | 16:08:08
Jan Paul van Hecke, difensore acquistato dal Tottenham in estate per 60 milioni, lascia il ritiro della Nazionale olandese a causa di un infortunio al piede. Salterà i prossimi due impegni della formazione di Xavi contro Grecia e Serbia.
Il comunicato: “Jan Paul van Hecke ha subito un infortunio al piede nella trasferta contro la Serbia domenica scorsa ed è stato risparmiato durante l’ultimo allenamento della nazionale olandese a Zeist. Il difensore torna al Tottenham Hotspur. Non verrà chiamato alcun sostituto.
A causa del ritiro di Van Hecke, gli olandesi viaggeranno con 23 giocatori a Salonicco, dove giovedì si giocherà la partita della Nations League contro la Grecia. Domenica, i Paesi Bassi chiudono il periodo internazionale contro la Serbia a Eindhoven”.
Foto: X Tottenham