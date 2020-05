Olanda, il ct Koeman ricoverato d’urgenza in ospedale per problemi cardiaci

Ricovero d’urgenza per problemi cardiaci per Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda. Come si legge sul De Telegraaf, l’allenatore 57enne, nel pomeriggio di ieri aveva accusato un’aritmia cardiaca e per questo è stato ricoverato all’ospedale di Amsterdam e poi trasportato nel reparto di terapia coronarica, dove gli è stato impiantato uno stent cardiaco. L’agente dello stesso Koeman e la moglie hanno confermato che le sue condizioni sono state riequilibrate e che il ct al momento è cosciente.

Fotoo: Knvb