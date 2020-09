Olanda, il ct Lodeweges: “Azzurri al top, sarà sfida interessante. Ten Cate? Non commento”

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida con l’Italia, il ct ad interim dell’Olanda Dwight Lodeweges ha presentato la sfida di domani sera, lodando il lavoro svolto dal collega Mancini: “Parliamo veramente di una selezione al top, che ha cambiato completamente il suo stile di gioco rispetto a qualche anno fa. Ci somigliamo, entrambi vogliamo comandare in campo. Può venire fuori una partita molto interessante”. Sulle voci che vogliono Ten Cate come suo successore, l’attuale c.t. olandese glissa: “Non commento, non mi importa e penso ad altro”.

Foto: en24news