Olanda, i preconvocati di Koeman per l’Europeo: c’è de Roon, non c’è Zirkzee

Ronald Koeman ha diramato la lista dei preconvocati per l’Europeo che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. L’elenco comprende 30 giocatori, ci saranno quindi almeno quattro tagli nella lista definitiva, che verrà annunciata il 29 maggio. Ci sono 5 giocatori della Serie A. C’è De Roon, uscito per infortunio dalla finale di Coppa Italia, da valutare le sue condizioni. Non c’è la stella del Bologna, Zirkzee.

Questa la lista:

Portieri: Bijlow, Flekken, Olij, Verbruggen.

Difensori: Aké, Blind, van Dijk, Dumfries, Frimpong, Geertruida, de Ligt, Maatsen, Timber, van de Ven, de Vrij.

Centrocampisti: Gravenberch, de Jong, Koopmeiners, Reijnders, de Roon, Schouten, Veerman, Wijnaldum.