Olanda, i convocati di Koeman per le qual. Mondiali: tre i provenienti dalla Serie A

26/05/2025 | 18:30:25

Ronald Rambo Koeman ha diramato la lista dei convocati per l’Olanda, per le qualificazioni ai Mondiali.

Tre i calciatori provenienti dalla Serie A, Reijnders per il Milan e De Vrij con Dumfries per l’Inter. Out Koopmeiners della Juventus, come i due del Manchester United, Zirkzee, l’ex Bologna e de Ligt.

La lista completa

Portieri: Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Kjell Scherpen (Sturm Graz).

Difensori: Nathan Ake (Manchester City), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Lipsia), Jorrel Hato (Ajax), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton).

Centrocampisti: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcellona), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (PSV Eindhoven), Tijjani Reijnders (AC Milan), Xavi Simons (RB Lipsia), Mats Wieffer (Brighton).

Attaccanti: Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Aston Villa), Wout Weghorst (Ajax).

Foto: x Nazionale Olandese