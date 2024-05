Olanda, i convocati definitivi per Euro 2024. Out De Roon

L’Olanda ha diramato la lista definitiva dei 24 che giocheranno a Euro 2024. Come prevedibile, out De Roon per infortunio.

Questa la lista completa:

PORTIERI: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton)

DIFENSORI: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan De Vrij (Inter Milan)

CENTROCAMPISTI: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelone), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq)

ATTACCANTI: Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Memphis Depay (Atlético de Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig), Wout Weghorst (Hoffenheim)

