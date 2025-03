Olanda, Gravenberch lascia il ritiro. Il centrocampista non ha superato l’infortunio dello scorso weekend

Problema in casa Olanda alla vigilia della sfida contro la Spagna in Nations League. Ryan Gravenberch, centrocampista del Liverpool, è infatti costretto a dare forfait: il calciatore non ha superato il problema fisico accusato durante la finale di Carabao Cup persa domenica dai Reds contro il Newcastle a Wembley.

Questo il comunicato diffuso sui canali ufficiali della Federazione: “Ryan Gravenberch ha lasciato il ritiro degli Oranje questa sera. Il centrocampista soffre ancora per un infortunio patito nel weekend che gli impedisce di giocare nelle partite contro la Spagna”.

Foto: sito Liverpool