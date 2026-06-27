Olanda, grave lutto per Gakpo: la compagna perde il figlio. Il giocatore resta con la squadra

27/06/2026 | 23:18:28

Un grave lutto ha colpito Cody Gakpo, attaccante del Liverpool e della Nazionale olandese impegnata ai Mondiali 2026. Il giocatore e la sua compagna, hanno perso il loro secondo figlio, deceduto prima di venire alla luce, a causa di un aborto spontaneo, come comunicato dalla compagna del giocatore, Noa: “Con il cuore spezzato, vi comunichiamo che il nostro piccolo è venuto a mancare durante la gravidanza. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Siamo andati in chiesa insieme e abbiamo acceso una candela. Dopo, siamo andati al parco giochi con nostro figlio Samuel. C’era un altro bambino che si chiamava Elijah. Non ci poteva essere segno più bello da parte di Dio”.

Il giocatore, dopo una decisione presa con la compagna, che sta bene, ha deciso di rimanere negli Stati Uniti, con la squadra impegnata al Mondiale. Intanto è arrivata la nota della Nazionale olandese che esprime vicinanza al ragazzo: “Innanzitutto, esprimiamo la nostra solidarietà a Cody e alla sua famiglia, a Noa e al loro figlio Samuel. Si tratta di una situazione privata molto triste. Naturalmente, eravamo già a conoscenza della vicenda e la KNVB sta cercando di supportare la famiglia per quanto possibile. Cody ha deciso, in accordo con la sua ragazza, di rimanere con il gruppo. Rispettiamo la loro privacy e pertanto non commenteremo ulteriormente la situazione, compreso il modo in cui stiamo cercando di essere loro vicini. Non forniremo inoltre ulteriori informazioni al riguardo nel prossimo futuro. Qualsiasi comunicazione in merito spetta alla famiglia stessa”.

L’Olanda sfiderà il Marocco ai sedicesimi di finale.

Foto: X Fifa