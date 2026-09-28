Olanda: Gakpo lascia il ritiro per infortunio

28/09/2026 | 15:41:55

Cody Gakpo, l’uomo che ha pareggiato in extremis alla prima di Xavi contro la Germania, è stato costretto da un guaio fisico, rimediato ieri contro la Serbia, a lasciare anzitempo il ritiro Oranje. Il giocatore del Liverpool farà rientro alla base e non verrà sostituito da alcun giocatore. Il comunicato della Federazione olandese: “Cody Gakpo non sarà disponibile per il resto delle partite internazionali. L’attaccante si è infortunato domenica durante la trasferta contro la Serbia (1-2) e torna al suo club, il Liverpool. Non verrà chiamato alcun sostituto per Gakpo. Gli Oranje affronteranno la Grecia giovedì a Salonicco e chiuderanno questo periodo internazionale domenica 4 ottobre con una partita casalinga contro la Serbia al Philips Stadion di Eindhoven”.

Foto: Instagram Gakpo