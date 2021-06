Olanda, che delusione! Neanche un tiro sullo specchio della porta contro la Repubblica Ceca

Secondo quanto riporta Opta, l’Olanda ha deluso più del previsto rispetto a quello che ci si aspettava da una squadra che ha dimostrato di avere una buona fase offensiva durante i gironi. Nella sconfitta contro la Repubblica Ceca per 2-0 la squadra di De Boer non ha registrato nessun tiro sullo specchio della porta. Non è mai successo agli olandesi ad un Europeo o Mondiale da quando Opta raccoglie dati completi, ovvero dal 1980.

0 – Da quando Opta raccoglie i dati completi sia di Europei che Mondiali (1980), per la prima volta l’Olanda non ha registrato tiri nello specchio in un match di queste competizioni. Spenta. #OlandaRepubblicaCeca #Euro2020 https://t.co/IL83QKytrO — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 27, 2021

Foto: Twitter Euro 2020