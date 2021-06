Olanda, buone notizie per De Boer. De Ligt torna ad allenarsi con i compagni

Dopo la vittoria di ieri sera contro l’Ucraina, l’Olanda può sorridere perché i media locali riferiscono che il difensore De Ligt è tornato ad allenarsi con i compagni. Questa è un’ottima notizia per il ct De Boer che potrà contare su di lui per la prossima partita. Il centrale della Juventus aveva dato forfait per un infortunio all’inguine.

Foto: Instagram personale