Olanda-Austria, le formazioni ufficiali

Alle 18, per il girone C di Euro 2024, si sfidano Olanda e Austria. Un pareggio qualificherebbe entrambe, l’Olanda però cerca la vittoria per sperare anche nel primo posto.

Queste le formazioni ufficiali:

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Geertruida, De Vrijm Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Malen, Depay, Gakpo. Ct Koeman

Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Wober, Lienhart, Prass; Seiwald, Grillitsch; Wimmer, Sabitzer, Schmid; Arnautovic. Ct Rangnick

Foto: twitter Euro 2024