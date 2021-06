Olanda-Austria è 1-0 all’intervallo: decide Depay su calcio di rigore

Ad Amsterdam si affrontano Olanda e Austria per la seconda giornata del gruppo C di Euro 2020.

Al 9′ Alaba tocca Dumfries, l’arbitro va al VAR per verificare se il contatto è avvenuto dentro o fuori l’area di rigore e dopo aver rivisto le immagini assegna il rigore all’Olanda.

Dagli undici metri si presenza Depay che spiazza Bachman e porta in vantaggio i suoi, 1-0!

Lo stesso Depay cerca il raddoppio dopo un errore di Alaba, poi l’Austria si fa sentire con Baumgartner ed Hinteregger.

Nel finale di tempo l’Olanda sfiora il 2-0 con Depay che da ottima posizione manca clamorosamente la doppietta, poi Wijnaldum ha un’altra chance, ma Ulmer ribatte il suo tiro.

Finisce 1-0 per gli Orange la prima frazione di gioco, Austria che soffre ma ancora pienamente in partita.

Foto: Twitter Euro 2020