Olanda, ancora una panchina per De Vrij: dall’ultima maglia da titolare è trascorso un anno

L’avventura in Nazionale di Stefan De Vrij è incominciata nell’estate del 2012, quando aveva appena compiuto vent’anni. Da quel momento, l’allora difensore del Feyenoord aveva incominciato a giocare praticamente in tutte le occasioni disponibili con la maglia Oranje, fatta eccezione per le volte in cui era stato costretto a rimanere in infermeria. La situazione, però, è iniziata a cambiare nel 2017. In quell’anno, infatti, ha cominciato a presenziare con maggiore assiduità nelle convocazioni dei vari ct olandesi susseguitisi (Danny Blind, Fred Grim, Dick Advocaat e ora Ronald Koeman) il giovane Matthijs De Ligt, stellina dell’Ajax acquistata in estate dalla Juventus. Da quel momento, per il difensore classe ’92 le presenze sono gradualmente diminuite, tra qualche mancata chiamata a diverse panchine. Una scelta che in Italia non è stata compresa appieno – soprattutto dai tifosi di Lazio e Inter, le sue ultime due squadre – ma che in effetti non è neanche inspiegabile. I commissari tecnici dell’Olanda si sono infatti trovati a disporre di un duo difensivo composto da Virgil Van Dijk, probabilmente il miglior difensore in attività negli ultimi tempi, e lo stesso De Ligt, che invece una delle promesse più luminose nel ruolo a livello assoluto. Per poter giocare, più che scalzare uno dei titolari, De Vrij dovrebbe riuscire a convincere il ct a passare alla difesa a tre, scelta che per due motivi principali non è però semplice da sposare. Innanzitutto perché gli altri due sono abituati a giocare a quattro e un cambiamento del genere potrebbe portarli a perdere i giusti riferimenti. Per seconda cosa, poi, un sistema di gioco con la difesa a tre non valorizzerebbe la rosa della selezione olandese, che non ha nel proprio roster giocatori adattissimi per esempio a giocare a tutta fascia. Nonostante il valore dell’interista sia indubbio, dunque, il trend sembrerebbe destinato a non cambiare drasticamente, a meno di imprevisti di una certa importanza. E ora, l’astinenza di De Vrij dalla maglia Oranje si fa lunga: risalendo la sua ultima da titolare al 16 ottobre scorso, il difensore “festeggerà” fra tre giorni il suo primo anniversario. In quella data, l’Olanda sfiderà l’Irlanda del Nord: non essendo stato scelto per giocare oggi contro la Bielorussia, chissà che il 27enne non possa celebrare questa ricorrenza proprio ritrovando minuti con la propria Nazionale.

Foto: twitter Inter