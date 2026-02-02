Okoye: “Parata importante alla fine. Obiettivi? Guardiamo a una gara alla volta”

02/02/2026 | 23:35:47

Il portiere dell’Udinese, Okoye, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Roma.

Queste le sue parole: “Partiamo da lì: istinto, reattività, cosa c’era in quell’intervento? “Reattività, ma è anche un lavoro che abbiamo fatto con gli allenatori. Lavoriamo forte e sono contento che potevo aiutare oggi”.

Adesso siete a quattro punti dal settimo posto che potrebbe valere l’Europa. Ti chiedo: è qualcosa a cui guardate oppure no? Contava solo la salvezza, il resto non ci si pensa ancora? “Noi non pensiamo, pensiamo solo partita per partita, ogni giorno. Il calcio è un giorno così, un giorno così, per questo dobbiamo lavorare ogni giorno e guardiamo solo la prossima partita”.

Foto: sito Udinese