Okoli: “Nazionale? Spero nella chiamata di Spalletti. Non dovesse arrivare valuterò quella della Nigeria”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione a Frosinone, Caleb Okoli ha parlato anche della possibilità di giocare con la Nazionale italiana.

Queste le sue parole: “Speri nella chiamata di Spalletti o andresti con la Nigeria se ti chiamasse per la Coppa d’Africa?Parlo spesso con i miei genitori di questo. Penso che sono fortunato di avere questa doppia possibilità. Per ora penso a giocare e centrare l’obiettivo di squadra poi la Nazionale sarà una conseguenza. Spero in una chiamata di Spalletti e di giocare con la nazionale italiana che è di altissimo livello. In futuro se non dovesse arrivare la chiamata dell’Italia potrei prendere la decisione sulla nazionale nigeriana”.

Foto: Instagram personale