Okereke: “Vorrei arrivare in doppia cifra. Dobbiamo avere più personalità”

Okereke, in conferenza stampa, ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo il suo percorso finora e riguardo la stagione vissuta con la Cremonese, che dovrà guadagnare punti se vuole davvero salvarsi, come ha dichiarato Okereke stesso: “Sono davvero contento di essere tornato a giocare in Italia. Per prima cosa dovremo avere più personalità nel giocare e più fiducia nei nostri compagni, dobbiamo seguire la strada tracciata dal nostro mister perché per salvarci abbiamo bisogno di lavorare più di quanto fatto finora. Così potremo raggiungere il nostro obiettivo, la salvezza”. Sugli obiettivi personali si esprime così: “Non sono uno che si prefissa obiettivi, ma mi piacerebbe molto toccare ogni anno la doppia cifra. Ma conta sempre di più l’obiettivo di squadra, del gruppo, non quello personale. L’esultanza? L’ho presa da un amico con cui giocavo anni fa. Un giorno abbiamo deciso che chi avrebbe segnato l’avrebbe fatta sempre: oggi l’unico che gioca tra i professionisti sono io e quindi esulto in questo modo così da portarlo in campo con me”.

Foto: Instagram Okereke