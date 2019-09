Okazaki dopo il clamoroso addio al Malaga: “Non mi pento di nulla e non vi scorderò”

Alla seconda stagione in Segunda Division dopo un decennio trascorso nella Liga, il Malaga aveva deciso di chiudere il mercato con un colpo-promozione e il 31 luglio nel club andaluso è così arrivato Shinji Okazaki, centravanti della Nazionale giapponese e campione d’Inghilterra con il Leicester dei miracoli. Quattro giorni dopo la firma, però, il club spagnolo ha annunciato la rescissione del contratto dell’attaccante, il cui contratto non era stato ufficialmente depositato in Liga. I tifosi malagueñi si sono adirati con la dirigenza per la gestione del trasferimento e oggi lo stesso calciatore ha voluto dedicare a loro un post di saluto sul proprio account Instagram. Questo il messaggio che mette fine a questa assurda storia di mercato: “Ciao Malaguisti, innanzitutto voglio ringraziarvi dell’affetto che mi avete durante la mia permanenza.Voglio salutarvi e augurare i migliori risultati ai miei compagni e allo staff tecnico che mi hanno fatto sentire a casa. Non mi pento di niente, visto che il tempo trascorso qui con voi non lo dimenticherò mai. Se un giorno avrò l’opportunità di giocare nel Malaga, non avrò dubbi. Forza Malaga“.

Foto: twitter Malaga