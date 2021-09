Stefano Okaka sembra essersi ambientato nel migliore dei modi all’Istanbul Basaksehir del tecnico Kocaman. L’ex Udinese, infatti, dopo il gol al Fenerbahce, ha realizzato una tripletta nel 3-0 rifilato al Rizespor. Il Basaksehir non naviga in buone acque in Superlig dopo le prime sette giornate, ma dall’arrivo di Okaka ha ottenuto due successi nelle due gare in cui l’azzurro è andato a segno.

Foto: Twitter Basaksehir