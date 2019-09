Okaka riabbraccia l’Udinese: “Sono tornato a casa, speriamo di fare grandi cose”

Stefano Okaka riabbraccia l’Udinese. L’attaccante, arrivato in città nelle scorse ore per iniziare la sua seconda esperienza in bianconero, ha rilasciato le seguenti parole ai canali ufficiali del club: “Il primo giorno in cui mi sono presentato qui a Udine avevo chiesto amore: l’ho ricevuto da tutti, da ogni parte dello stadio e della città, e ho provato a rispondere sul campo. Ringrazio tutti, ora speriamo di fare grandi cose in questo nuovo campionato. E’ una bellissima sensazione, soprattutto quella di rimettere piede alla Dacia Arena. L’anno scorso abbiamo fatto un bellissimo finale di stagione, ho pensato di tornare a casa perché qui mi sono sentito accolto a braccia aperte sin dal primo giorno”.

Foto: Twitter ufficiale Udinese