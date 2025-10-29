Okaka: “Il calcio è la mia vita. Spalletti? È come un secondo padre”

29/10/2025 | 10:30:03

L’attaccante del Ravenna, Stefano Okaka, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Se mi mancava il calcio? È la mia vita da quando sono nato. Negli ultimi due anni ho continuato a tenermi in forma e a guardare partite in tv. Godermi i momenti insieme alle persone che amo mi ha aiutato a ricaricare le energie per tornare al lavoro con passione e costanza. Spalletti? È come un secondo padre. Alla Roma a 16 anni, nel 2005, mi ha voluto in prima squadra e ho subito segnato in Coppa Italia contro il Napoli. Da lì è iniziato tutto. La ramanzina quando comprai un auto costosissima a 18 anni? Nel 2007 giocavo poco, Spalletti mi mandò in campo negli ultimi minuti contro l’Atalanta. Entrai tutt’altro che ispirato. Al primo sguardo verso la panchina mi disse: ‘Ci vediamo dopo’. Se n’era accorto. A fine partita corsi negli spogliatoi, lui mi inseguiva. Mi ha salvato l’antidoping: sono rimasto chiuso oltre tre ore in quella stanza per non farmi beccare. Com’è finita? Il giorno dopo ho preso una multa. Meglio quella che un’altra sgridata del mister”.

