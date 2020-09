Stefano Okaka ha scelto, vuole andare al Fenerbahce. La trattativa procede, ci sono stati contatti anche nella giornata di oggi, ma bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Semplicemente perché l’Udinese vuole capire bene le altre situazioni in uscita, capitolo De Paul in testa. Ma Okaka vuole andare in Turchia e il suo pressing continuerà nei prossimi giorni.

Foto: profilo Okaka twitter