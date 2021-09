Stefano Okaka lascia l’Udinese per andare al Basaksehir. Una trattativa che già ieri era entrata nella fase decisiva con le visite svolte in gran segreto. Nella notte la documentazione completa con gli avvocati al lavoro, quindi le firme e l’annuncio. Okaka in Turchia per un passaggio importante della sua carriera: ecco il momento della firma, in compagnia del fratello-manager Carlo e dei dirigenti del Basaksehir.