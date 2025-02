Okafor: “Voglio tornare al top e vincere lo scudetto. Conte è uno dei migliori al mondo”

Il nuovo acquisto del Napoli, Noah Okafor ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore del club azzurro sui canali social.

Queste le sue parole: “È un grande club. Mi danno un caloroso benvenuto. Per me è molto importante. Inoltre, ho parlato con l’allenatore. Per me è uno dei migliori allenatori al mondo, quindi penso che sia un piacere allenarmi con lui e imparare da lui. Ora, non vedo l’ora di dare tutto, di aiutare la squadra, di aiutare l’allenatore e di esibirmi anche per i tifosi. Vogliamo giocare con un pressing alto, dinamico. Si deve difendere molto per aiutare la squadra. Possiamo avere successo insieme. La posizione in cui posso esibirmi di più è sull’ala sinistra. Posso anche giocare con due attaccanti. Sono davvero emozionato di essere qui. Di tornare al mio livello il prima possibile, di dare tutto e di aiutare la squadra. Di sicuro, il mio obiettivo è sempre quello di vincere il campionato. Non vedo l’ora di iniziare. Andiamo!“.

Foto: Instagram Napoli