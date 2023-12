Okafor: “Solo un piccolo problema al flessore. Spero di tornare il prima possibile”

Il ritorno in campo con gol, ma l’amarezza per l’infortunio pochi minuti dopo. Il pomeriggio di Noah Okafor è stato dolce-amaro, e preoccupa i tifosi del Milan, che ancora una volta assistono ad un problema fisico di un proprio calciatore. L’attaccante svizzero, attraverso Instagram, ha provato a raccontare le prime sensazioni dopo l’infortunio, che non sembra essere troppo grave. “Spero non sia grave, solo un piccolo problema al flessore. Spero di tornare il prima possibile”, ha scritto lo svizzero.

Foto: Instagram Okafor