Il trasferimento di Okafor al Lipsia è sul punto di saltare. Secondo quanto riportato dal giornalista Philipp Hinze, l’attaccante del Milan non ha superato le visite mediche e il club tedesco ha deciso di rinunciare al tesseramento. Un problema in più per il Milan che stava provvedendo alla cessione per fare spazio in attacco.

Foto: Instagram Okafor