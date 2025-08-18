Il Leeds forte su Okafor: confermate le indiscrezioni di ieri

18/08/2025 | 11:43:16

Il Leeds vuole prendere un attaccante, c’erano pochi margini per arrivare a Dovbyk, mentre da ieri sono bene avviati i colloqui con il Milan per Okafor. La fonte di ieri, che ovviamente citiamo, è Luca Bianchin de “La Gazzetta dello Sport”: il Milan ha sempre chiesto per lo specialista svizzero oltre 20 milioni per il cartellino e ci sono le condizioni per andare fino in fondo. L’aspetto importante è che Okafor, rispetto ad altre destinazioni non di gradimento, sta prendendo in considerazione il Leeds. E ci sono margini perché la trattativa vada fino in fondo.

Foto: Instagram Okafor