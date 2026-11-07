Okafor interrompe la striscia di vittorie del Tottenham. De Zerbi: “Mi dispiace per la prestazione del secondo tempo”

07/11/2026 | 16:35:19

Il Tottenham cade a Elland Road, casa del Leeds, colpito da una vecchia conoscenza del calcio italiano: l’ex Milan e Napoli Noah Okafor. La squadra di Roberto De Zerbi non riesce, dunque, a proseguire la striscia di tre vittorie consecutive e va alla sosta all’undicesimo posto in Premier League, in attesa delle sfide delle altre rivali. Al termine della partita, ne ha così parlato a Sky Sports: “Mi dispiace per il risultato e per la prestazione del secondo tempo. È un percorso per noi, perché possiamo imparare da questa partita. Non abbiamo giocato da grande squadra. Non abbiamo avuto il carattere e la fisicità giusti”.

Foto: X Spurs