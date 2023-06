ZARRAGA, VELOCITÀ PER L’UDINESE

Ha spiccato il grande salto e ha lasciato il nido, anche se Oier Zarraga era giá da un po’ che volava, da una parte all’altra dei rettangoli verdi. Nato il 4 gennaio 1999 a Getxo, uno dei tanti centri della Biscaglia in cui lembi di Atlantico accarezzano le pendici dei Pirenei, ha giocato solo con l’Athletic Bilbao o con le selezioni giovanili dei baschi. Accumulando tuttavia un tesoretto di esperienza nelle serie inferiori, con il sistema delle seconde e terze squadre. Prestazioni che gli valgono a 20 anni la chiamata in prima squadra e il debutto in Liga.

Centrocampista duttile, pugnace e rapido, incentra il suo gioco sull’agilità nei ripieghi e nelle proiezioni offensive, sulla continua ricerca del contrasto e dell’incursione, sullo scatto che apre possibilità per i suoi e spiazza gli avversari e sulla temerarietà che sa servire la tattica.

Tanti chilometri percorsi con intelligenza e coraggio che gli permettono di fare molta strada anche se poi resta sempre tra i cantoni dei Paesi Baschi: 63 presenze e 7 gol in due stagioni col team satellite del Baskonia in tercera división, 5 marcature in 29 apparizioni in segunda nel 2019-20 con l’Athletic B. La sua ascesa tra le vette pirenaiche di per sé non si ferma neppure in prima squadra: 9 presenze il primo anno, 30 il secondo, quasi tutte però partendo dalla panchina. Non che l’allenatore Valverde non si sforzi di trovargli spazio: lo schiera sia da mediano che da interno o da trequartista e talvolta persino sulla fascia destra. Troppo poco per Oier, a cui piace proiettarsi e osare anche fuori dal terreno di gioco. E cosí in scadenza di contratto ha deciso che invece che continuare a zampettare all’ombra del San Mamès, proverá a volare altissimo in Serie A, con una squadra, l’Udinese, che tradizionalmente non si fa problemi a esaltare il talento più sfacciato della gioventù più umile. E Zarraga corrisponde perfettamente all’identikit. Si son trovati l’uno con l’altro: il colpo di mercato ideale e la squadra perfetta per crescere ancora ed elevarsi sui campi della Serie A.