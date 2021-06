Oggi tocca alla Francia. Mancano i gol di Mbappé, la Svizzera potrebbe essere l’occasione giusta

Oggi la Francia va di scena contro la Svizzera negli ottavi di finale. La squadra di Deschamps è passata come prima in un girone di ferro e adesso vuole dimostrare di essere la superfavorita, ma a Deschamps mancano i gol di Mbappé. Ha segnato Griezmann, si è sbloccato pure Benzema con la doppietta contro il Portogallo, ma all’appello manca forse il bomber più atteso. Finora infatti Mbappé non è andato a bersaglio. Certo, i gol finora li ha fatti fare (è entrato in tre delle quattro reti finora realizzate dai campioni del Mondo), dando un importante contributo alla qualificazione della Francia. Ma stasera contro la Svizzera, la stella del Psg può siglare il suo Europeo.

Foto: Twitter Psg