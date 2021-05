Oggi si chiude la Premier, tre squadre si giocano la Champions. Bagarre anche per la Conference

Oggi alle 17 va in scena l’ultima giornata della Premier League. Tra i verdetti non ancora decisi c’è la corsa Champions oltre a quella per Europa e Conference League. Per la Champions ci sono tre squadre per due posti tutte in un punto. Chelsea, Liverpool e Leicester dovranno vincere andare nella massima competizione europea. La squadra di Tuchel gode del vantaggio di un punto e basterebbe vincere contro l’Aston Villa, anche il Liverpool con una vittoria andrebbe in Champions godendo del vantaggio sulla differenza reti rispetto al Leicester contro il Tottenham. Il West Ham è già in Europa League, mentre Tottenham, Everton e Arsenal si giocano un posto in Conference League. Anche loro si distanziano di un punto.

Foto: Twitter Premier