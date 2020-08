Oggi ritorna l’Europa League: il programma completo degli ottavi

Torna oggi l’Europa League dopo l’emergenza coronavirus. Inter- Getafe e Roma-Siviglia giocheranno in campo neutro, in Germania, e in gara secca, non avendo disputato nemmeno la gara d’andata. Ecco il programma completo delle gare di oggi:

Mercoledi 5 agosto

Ore 18.55 Shakhtar-Wolfsburg

Ore 18.55 Copenhagen-Istanbul BB

Ore 21.00 Inter-Getafe

Ore 21.00 Manchester United-Lask Linz

Giovedì 6 agosto

Ore 18.55 Siviglia-Roma

Ore 18.55 Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers

Ore 21.00 Wolverhampton-Olympiacos

Ore 21.00 Basilea-Eintracht Francoforte