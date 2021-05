Dopo più di due mesi ripartono gli Europei Under 21 che, per via del Covid, sono stati interrotti e ripresi proprio questa sera. Ecco il programma dei quarti di finale, attesa per l’Italia di Nicolato che affronterà il Portogallo:

Olanda-Francia ore 18

Spagna-Croazia ore 18

Danimarca-Germania ore 21

Portogallo-Italia ore 21