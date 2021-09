Oggi il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea: le probabili formazioni

Il match clou della quinta giornata di Premier League è in programma alle ore 17:30. A Londra si giocherà il derby tra Tottenham e Chelsea, la sfida che vedrà a confronto i due migliori bomber del campionato, ovvero Kane e Lukaku.

Dopo il perfetto inizio di stagione del Tottenham, il quadro è stato ridimensionato dal Crystal Palace nell’ultimo turno (sconfitta per 3-0), i precedenti sono tutti a favore dei Blues con la formazione del nord di Londra che ha perso quattro dei suoi ultimi sei derby di Londra in Premier League. I campioni d’Europa in carica, nelle prime quattro giornate, sono primi a quota 10 punti ed hanno come obiettivo quello di riconfermarsi in testa.

Ecco le probabili scelte di Nuno Espirito Santo e Tuchel:

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris; Emerson Royal, Sanchez, Romero, Reguilion; Hojbjerg, Skipp, Winks; Alli; Gil, Kane.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kovacic, Jorginho, Alonso; Mount, Ziyech; Lukaku.

Foto: Twitter Tottenham