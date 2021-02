Oggi continua il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Il programma completo

Iniziati nella giornata di ieri, con la netta vittoria del Tottenham contro il Wolfsberger per 4-0, continueranno oggi i ritorni dei sedicesimi di Europa League. In campo le 3 italiane partiranno ognuna da un risultato diverso: compito semplice per Roma (vittoriosa a Braga 2-0) e Milan (il 2-2 di Belgrado tiene comunque favoriti i rossoneri). Più difficile incvece per il Napoli, chiamata a rimontare il 2-0 subito a Granada. Di seguito il programma completo:

Tottenham-Wolfsberger 4-0

18.55 Ajax-Lilla

18.55 Arsenal-Benfica

18.55 Hoffenheim-Molde

18.55 Napoli-Granada

18.55 Rangers-Antwerp

18.55 Shakhtar-M. Tel Aviv

18.55Villareal-Salisburgo

21.00 Club Brugge-Dyn. Kiev

21.00Din. Zagabria-Krasnodar

21.00 Leicester-Slavia Praga

21.00 Leverkusen-Young Boys

21.00 Manchester United-Real Sociedad

21.00 Milan-Stella Rossa

21.00 Psv-Olympiakos

21.00 Roma-Braga

