Oggi come 3 anni fa: Juve-Inter e il Napoli che guarda da Firenze, ma in gioco c’è la Champions

Gli scherzi del calendario possono far rivivere momenti iconici del calcio, come ad esempio l’incrocio tra Juve-Inter e Fiorentina-Napoli. Nell’aprile di 3 anni fa, nel 2018, la Juventus vinceva all’ultimo minuto contro l’Inter e il Napoli, da un albergo di Firenze guardava le possibilità di scudetto volare via come successe concretamente lin domani sul campo contro la Fiorentina che vinse 3-0. Oggi la storua si ripete, ma l’obiettivo è la Champions League con Juve e Napoli che si contendono un posto insieme a Milan e Atalanta con la Lazio leggermente indietro. Questa volta è la Juve a essere dietro di un punto rispetto al Napoli, ma oggi i bianconeri affronteranno l’Inter e il Napoli guarderà interessato la partita come tre anni fa. Domani la squadra di Gattuso scenderà in campo contro la Fiorentina per rispondere sul campo. Chissà se questo scherzo del calendario premierà ancora la Juventus o se questa volta la spunterà il Napoli. Tra l’altro, come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha cambiato albergo rispetto a quello sul Lugarno di tre anni fa.

Foto: Twitter Juve