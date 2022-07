Oggi a Reggio Calabria il sorteggio della B, i criteri del nuovo calendario

La Serie B più avvincente degli ultimi anni è pronta a partire. I venti club scopriranno oggi nella meravigliosa cornice dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria le loro avversarie. Alle 20:30 partiranno i sorteggi che vedranno coinvolte anche le retrocesse Genoa, Venezia e Cagliari in un campionato che si prospetta equilibrato e aperto fino all’ultimo.

Alle 20:30 inizieranno i sorteggi, con la Lega che ha già stilato i criteri necessari per la compilazione del calendario. Ecco quali sono

negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

– non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

– in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa per girone, uno deve essere necessariamente in casa e l’altro in trasferta;

– le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie BKT 2022/2023;

– relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2022/2023.