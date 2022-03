Oggetti in campo, Jordi Alba reagisce: Orsato sospende Galatasaray-Barça, ma per lo spagnolo è giallo

Momenti di nervosismo in quel di Istanbul, dove questo pomeriggio è andata in scena la partita fra Galatasaray e Barcellona valevole per gli ottavi di finale di Europa League, vinta per due reti a uno dalla formazione di Xavi Hernandez. Nel finale di gara, infatti, dalle tribune del Turk Telekom Stadyum sono piovuti alcuni oggetti verso il campo, provocando la reazione rabbiosa da parte del terzino blaugrana Jordi Alba.

Lo spagnolo ha infatti calciato il pallone verso la tribuna ricevendo un cartellino giallo dal direttore di gara Daniele Orsato, che ha scelto anche di sospendere momentaneamente l’incontro.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona