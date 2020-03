Ogbonna: “Sembrava dovesse servire il morto per fermare la Premier”

Duro attacco di Angelo Ogbonna, difensore italiano in forza al West Ham nei confronti dei vertici del calcio inglese, rei di non aver affrontato al meglio da subito l’emergenza Coronavirus. “Sembrava quasi ci servisse un morto per fermarci. – ha dichiarato senza mezzi termini l’ex-Torino e Juventus – Sono contento si sia bloccato tutto, l’impressione era che si volesse ignorare il problema. E non è riguarda solo il calcio, è una questione radicata nella mentalità del Paese. È inaccettabile che si sia giocata la nostra sfida contro l’Arsenal.”

Foto: sito ufficiale West Ham United