Ogbonna: “Questo è un anno di riscatto per me e per il West Ham. Nel mio futuro vedo ancora l’Inghilterra”

Angelo Ogbonna ha di recente raggiunto le 150 presenze in Premier League con la maglia del West Ham. Il difensore ha parlato ai microfoni di Sky della sua esperienza in Inghilterra: “Un traguardo molto importante, ne sono orgoglioso. È stato un passaggio fondamentale, con il mio agente abbiamo pensato che la Premier League fosse lo scenario migliore. Il primo anno è stato importante, siamo arrivati quasi in Champions League e subìto dopo andai agli Europei. Gli anni successivi sono stati meno positivi. Questo è un anno di riscatto, con Moyes la squadra è più equilibrata. Abbiamo lavorato più sulla mentalità, siamo più ordinati e leggiamo meglio le partite. I miei gol? Una nota positiva degli ultimi anni, prima entravo in area solo a far scena, ora sono più dominante. Con il passare degli anni mi sono integrato senza problemi. Il mio futuro? Vedo ancora l’Inghilterra, ho ancora due anni di contratto. Poi nel calcio non si sa mai“.

Foto: Evening Standard