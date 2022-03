Offese Rashford con frasi razziste via Twitter dopo Inghilterra-Italia: 6 settimane di carcere

Il razzismo è un crimine e come tale va trattato, che le offese arrivino dal vivo o tramite social network. Questo il messaggio che la Crown Prosecution Service (CPS) inglese ha lasciato passare con la condanna a 6 settimane di carcere per un giovane 19enne, reo di aver inveito contro Marcus Rashford con frasi razziste via Twitter dopo il match tra Inghilterra e Italia, ovvero la famosa Finale dello scorso Europeo. Mark Johnson, procuratore capo della Corona, ha così commentato la vicenda: “L’azione è stata chiaramente razzista, si è trattato di un crimine d’odio. Il ragazzo ha preso di mira un calciatore in base al colore della sua pelle. Spero che questa condanna trasmetta il messaggio che non c’è alcuna tolleranza nei confronti del razzismo. I trasgressori saranno perseguiti nella massima misura prevista dalla legge”.

Foto: Twitter Manchester United