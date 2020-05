Odriozola: “Zidane mi sostiene e non voleva che lasciassi il Real Madrid”

Alvaro Odriozola, difensore del Bayern Monaco in prestito dal Real Madrid, torna a parlare del club spagnolo, ai microfoni di El Chringuito de juogones: “Ho contatti con giocatori e dipendenti del club e anche con i medici. Zidane è concentrato. Quando si è parlato della partenza ho avuto diverse conversazioni con lui e mi ha mostrato il suo sostegno in privato quando il Bayern è diventato interessato Zidane non voleva che lasciasse Madrid. È apprezzabile che una figura come il suo abbia pensato più a me che a se stesso. È un grande allenatore e una grande persona. Coronavirus? In Germania sembra che la pandemia sia stata più controllata e che stiamo tornando per giocare il giorno 15. Abbiamo superato tre test e tutti siamo risultati negativi. Abbiamo fatto il primo un mese fa, il secondo la scorsa settimana e il terzo ieri. Il governo e la Bundesliga avranno sicuramente superato tutti i protocolli per tornare al concorrenza.”

Foto: okdiario