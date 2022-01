Odriozola: “Voglio portare la Fiorentina in Europa, con Italiano giochiamo un calcio totale”

Il difensore della Fiorentina Alvaro Odriozola ha parlato ai canali ufficiali della società viola, le sue dichiarazioni: “La partita della squadra è stata perfetta, dal primo minuto all’ultimo. L’approccio alla partita è stato fantastico, dopo il rigore sbagliato abbiamo avuto tantissime occasioni per fare gol. Il nostro obiettivo è arrivare all’Europa e possiamo arrivarci. È un piacere giocare in questa Fiorentina perché hai la libertà di fare tutti i ruoli. È il calcio moderno. Sono molto contento di aver segnato e di aver aiutato la squadra: continuiamo così. La strada è lunga ma è giusta. Il nostro è calcio totale, con Italiano si gioca così. Mi fa molto piacere giocare qua alla Fiorentina, tutta la città e la gente mi piace. Me la sto godendo e voglio portare la società in Europa”.

FOTO: twitter personale