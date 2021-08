ODRIOZOLA, UNA VIOLA REAL

La Fiorentina rinforzerà la batteria degli esterni con Alvaro Odriozola. Il giocatore, classe 1995, occuperà lo slot di terzino destro dei viola. Arriva dal Real Madrid con la formula del prestito secco alla Fiorentina, in quella che sarà la prima esperienza in Italia.

Odriozola è un terzino destro dalla sorprendente facilità di corsa, con una notevole capacità di spinta e movimento con la palla e bravo a fornire tanti cross agli attaccanti.

Cresciuto nel settore giovanile della Real Sociedad, il ragazzo ha fatto tanta trafila nel settore giovanile, e dal 2013 al 2017 ha militato nella squadra B, del campionato riserve de La Liga, ottenendo 86 presenze e 3 gol. Le prestazioni buone convincono il club a promuoverlo in prima squadra, dove esordisce in Liga il 16 gennaio 2017, in occasione della partita vinta per 0-2 contro il Malaga. Fino al 2018 è perno titolare della Real Sociedad, dove disputa 50 presenze in Liga, senza segnare. L’unico gol che mette a referto è in Europa League.

Ma le sue buone qualità di crossatore e corridore lo fanno popolare tra i top club spagnoli e il 5 luglio 2018 viene acquistato dal Real Madrid per 30 milioni di euro.

Nei blancos è il sostituto naturale di Carvajal, esterno destro titolare dei blancos, che concederà pochi spazi al giovane Odriozola. Infatti, in una stagione e mezzo, il ragazzo colleziona solo 18 presenze con il Real. Nel gennaio 2020 viene preso in prestito dal Bayern Monaco, per far fronte ai tanti infortuni sulle corsie dei tedeschi, ma anche in Baviera, giocherà solo 3 volte in Bundesliga. E’ comunque nella rosa del Bayern che si laurea campione d’Europa nell’agosto 2020 e che vince la Coppa di Germania e la Bundesliga.

Tornato nel Real Madrid la scorsa stagione, i problemi fisici a Carvajal gli concedono maggiori spazi, e infatti Odriozola colleziona 15 presenze e segna due gol con i blancos. Ora però, la voglia di giocare con continuità lo spingono di nuovo lontano dal Real e la Fiorentina è una opportunità importante.

Odriozola ha anche collezionato 4 presenze e 1 gol con la Nazionale spagnola, ma la sua ultima apparizione con la Roja risale al 2018. A Firenze, l’esterno vuole riprendersi anche la Nazionale.

E’ un giocatore adatto allo stile di calcio offensivo che applica Italiano, che predilige esterni che spingono e che seguono l’azione, sovrapponendosi e creando superiorità sulle fasce. Insomma, un vero esterno Real per i viola.

Foto: Twitter personale