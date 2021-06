Alvaro Odriozola e il Milan. Una pista nata in Spagna sei giorni fa, quando i colleghi di AS hanno raccontato che lo spagnolo può essere l’alternativa a Calabria in caso di partenza di Diogo Dalot.

I rossoneri sono già in trattativa col Real Madrid per Brahim Diaz, ma va seguita anche la pista Odriozola per la fascia.