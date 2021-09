Odriozola: “Felice di essere a Firenze, mi ha convinto Callejon. Porteremo in alto la Viola!”

Alvaro Odrizola, nuovo acquista della Fiorentina, è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione per parlare del suo approdo al club viola. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Sull’arrivo a Firenze

“Voglio ringraziare la Fiorentina, il presidente e il mister Italiano. Ringrazio anche tutto il personale della Fiorentina per come sono stato accolto. Io ho avuto la fortuna di nascere in una delle più belle città della Spagna e ora di vivere in una delle città più belle d’Italia. Sono rimasto colpito dal gioco e dal progetto ed è questo che mi ha convinto. Sono felice di aver potuto cogliere questa opportunità, non vedo l’ora di scendere in campo”.

Sulla scelta

“Cosa mi ha convinto? Prima di tutto ho parlato con Callejon che conosco dai tempi della Nazionale che mi ha detto che la squadra gioca in modo offensivo, col 4-3-3. Mi ha detto cose bellissime anche sull’allenatore oltre che sulla città e sul club. Callejon mi ha incitato molto e ha fatto di tutto per convincermi e sono contento di questo. Conoscevo la Fiorentina perché è da un anno che mi cercavano. La formula per ora è quella del prestito secco ma nel calcio non si sa mai e vedremo cosa accadrà a fine stagione. Voglio diventare un elemento importante di questa squadra e voglio fare di tutto per riportare la Fiorentina più in alto possibile”.

Sul suo apporto alla Fiorentina

“Vengo dal più grande club al mondo e credo che questa esperienza sia importante per un giocatore. Oggi sono alla Fiorentina che ha poco o niente da invidiare a Real e Bayern. I Viola sono parte del calcio italiano e ho sempre avuto la volontà di sposare questo progetto per l’importanza del club. Penso che la mia esperienza possa aiutarmi a raggiungere l’obiettivo di portare in alto la squadra nel campionato italiano”.

Sul suo ruolo in campo

“Quando ero nelle giovanili della Real Sociedad ho sempre giocato da esterno offensivo, poi l’attuale allenatore della Real Sociedad, iniziò a impiegarmi da terzino per sfruttare le mie caratteristiche. Dall’anno prima del mio debutto in Liga ho sempre giocato da terzino poi non ho cambiato ruolo. Per l’allenatore però potrei propormi anche come ala e penso che potrei giocare anche in quel ruolo, non ci sarebbero problemi in questo senso”.

Foto: Instagram Odriozola